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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: pixabay.com

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Виктория Родимкина

Общество

В России появилась новая схема обмана граждан и похищения их персональных данных. Злоумышленники рассылают СМС-сообщения о поступлении «бонусов» от государства, а после этого угрожают пользователям судебным разбирательством, вынуждая их перейти по ссылке и подтвердить получение выплат. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Она уточнила, что в сообщении говорится о поступлении на счет жертвы денег, которые являются «частью бонусного зачисления по программе поддержки». При этом пользователь якобы должен перейти по указанной ссылке, чтобы подтвердить легитимность получения такой поддержки.

— За несоблюдение такого требования преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение, — пояснила Лазарева.

После перехода на указанный злоумышленниками сайт у пользователей собирают личные данные, которые могут быть использованы для хищения денег, передает слова специалиста РИА Новости.

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