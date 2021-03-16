Нацпроект по туризму позволит создать в России 4,7 миллиона новых рабочих мест

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» позволит создать 4,7 миллиона новых рабочих мест в России к 2030 году. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, благодаря нацпроекту будут решаться несколько важных задач, в числе которых создание качественных мест отдыха, выстраивание бесшовной логистики. Корпорация «Туризм.РФ» будет способствовать привлечению инвестиций в отрасль и созданию новых рабочих мест.

— По нашим расчетам, эта цифра к 2030 году составит 4,7 миллиона. Таким образом, мы получим как экономический эффект, так и социальный, — пояснил Чернышенко.

Он добавил, что подготовка проекта подходит к концу. До конца марта его внесут на рассмотрение в президиум Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, передает слова вице-премьера ТАСС.

Основными задачами нацпроекта является увеличение числа путешествий по стране к 2030 году — с 65 до 140 миллионов в год, подчеркнул Чернышенко.

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