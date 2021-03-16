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Диетолог рассказала, кому стоит исключить из пищи куркуму
Фото: pexels.com

Диетолог рассказала, кому стоит исключить из пищи куркуму

Елизавета Борисова

Здоровье

Врач-диетолог Викки Петерсен объяснила, кому нужно исключить из пищи куркуму. Данная пряность обладает противовоспалительными свойствами и другими лечебными особенностями, которые могут повлиять на снижение угрозы развития различных воспалительных и хронических заболеваний.

По словам эксперта, куркума может быть смешана с токсичными соединениями и тяжелыми металлами, такими как свинец. Помимо этого, в нее может добавляться для предотвращения слеживания диоксид кремния.

Люди, которые соблюдают глютеновую диету, должны максимально сократить употребление этой пряности в своем рационе. В сутки безопасно принимать от 500 до 1000 миллиграммов куркумы.

В случае избыточного употребления куркумина могут возникнуть побочные эффекты — желудочно-кишечный дискомфорт и тошнота.

Также существует мнение, что из-за содержания оксалатов в пряности люди могут столкнуться с образованием камней в почках, однако диетолог опровергла данные заблуждения, сообщает издание Eat This, Not That.

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