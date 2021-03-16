Диетологи объяснили, как поститься без вреда для здоровья

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Для того, чтобы не навредить своему здоровью в период Великого поста, нужно соблюдать несколько правил питания. Гастроэнтеролог Ксения Селезнева и диетолог Юлия Панова поделились своими рекомендациями о том, как правильно поститься.

По словам диетологов, полный отказ от мучного в период поста совсем не обязателен. В пост мучные изделия можно есть, но при этом тесто должно быть изготовлено только с добавлением трех ингредиентов: муки, воды и соли. Также можно использовать при готовке гречневую муку.

Как уточнила Панова, исключение из рациона всех мясных продуктов без соответствующей белковой замены может нанести вред организму. Врачи рекомендовали заменить мясо растительными продуктами в сочетании со сложными углеводами, например — фасолью с рисом. В свою очередь избежать дефицита жиров поможет употребление орехов и семечек.

Также диетологи предостерегли от утоления голода фруктами в период поста, так как повышенное потребление фруктозы перегружает организм, передает ТАСС.

Напомним, что в 2021 году Великий пост продлится 48 дней ­— с 15 марта по 1 мая.

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