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Губернатор Подмосковья признался, в каких случаях может выругаться матом
Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

Губернатор Подмосковья признался, в каких случаях может выругаться матом

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев признался, что иногда у него бывают моменты, когда приходится ругаться матом. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на интервью главы региона тиктокеру Арине Ростовской.

По его словам, бранные слова являются частью русского языка в частности, да и жизни в целом. Он объяснил, что бывают случаи, когда только нецензурной лексикой можно точно выразить эмоции, при этом не стоит употреблять ее, чтобы оскорбить или унизить другого человека.

— Это неотъемлемая часть русского языка, передающая эмоцию ярко, коротко и доходчиво. Главное, чтобы мат не оскорблял и не унижал человека. Должен признаться, что я матерюсь. Бывают такие эмоциональные моменты, особенно в спорте, — объяснил губернатор.

Тем не менее он подчеркнул, что в своей жизни стремится не совершать поступков, за которые ему потом может быть стыдно.

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Андрей Воробьевнецензурная лексикаМосковская область
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