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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, преодолев отметку 3,6 тысячи пунктов
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, преодолев отметку 3,6 тысячи пунктов

Виктория Родимкина

Экономика

Индекс Московской биржи во вторник, 16 марта, обновил исторический максимум — он превысил отметку 3,6 тысячи пунктов.

Так, по данным на 10:00 по московскому времени, индекс Мосбиржи прибавил 0,45 процента и достиг отметки 3600,68 пункта. Индекс РТС в свою очередь поднялся на 0,76 процента. Он составил 1555,69 пункта.

На 10:24 по Москве биржевые индексы показывали разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи опускался на 0,04 процента, а индекс РТС замедлил рост до 0,34 процента.

Цена майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 0,94 процента. Она составила 68,23 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на один процент. Ее стоимость составляла 64,78 доллара за баррель.

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