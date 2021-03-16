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Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

В начале торгов Московской биржи курс рубля умеренно снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Это следует из данных торгов площадки во вторник, 16 марта.

Так, на 07:05 по московскому времени курс доллара расчетами «завтра» повышается на восемь копеек — до 72,88 рубля, курс евро — на 10 копеек. Он составил 86,98 рубля.

В свою очередь стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,8 процента. Она составила 68,3 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что биткоин обновил исторический рекорд и превысил 59 тысяч долларов.

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