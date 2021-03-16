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В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ России
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

В Сбербанке допустили повышение ключевой ставки ЦБ России

Юлия Курганова

Экономика

Центральный банк России может повысить ставку на ближайшем заседании в пятницу, 19 марта. Такое мнение высказали в аналитическом подразделении Сбербанка.

Глава SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик отметил, что повышение ставки может составить 25 пунктов, то есть она вырастет с 4,25 до 4,5 процента.

— Этому способствуют рост рыночных ставок в развитых странах и усиление инфляционных рисков в мире и России. Последние несколько недель в заявлениях регулятора отчетливо прозвучали сигналы о начале цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Повышение ставок не окажет существенного эффекта на экономическую активность в условиях восстановления роста российской и мировой экономики, — пояснил эксперт, передает РБК.

В последний раз ЦБ повышал ставку в конце 2018 года.

Центробанк, снизивший ставку за 2020 год с 6,25 до 4,25 процента на фоне пандемии коронавируса, в последнее время не менял ее. В очередной раз он сохранил ставку в феврале, но повысил прогноз по инфляции на 2021 год — с 3,5–4 до 3,7–4,2 процента.

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мнение экспертаключевая ставкаЦБ России
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