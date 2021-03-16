Россия перейдет на единую «космическую» систему координат

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Министерство обороны РФ и Росреестр согласовали необходимость перехода России на единую систему координат на основе системы параметров Земли ПЗ-90. Об этом сообщил генеральный директор Роскартографии Сергей Карутин во вторник, 16 марта.

Он пояснил, что в России на данный момент функционируют две актуальные системы — для космических полетов и различных задач в глобальном масштабе ПЗ-90.1 и государственная геоцентрическая система координат ГГСК-2011, которую используют для решения социально-экономических задач, сообщает РИА Новости.

— Методы построения их одинаковы, поэтому одной из задач на ближайшие годы, согласно консолидированной позиции Минобороны и Росреестра, станет переход на единую систему координат на основе системы ПЗ-90 в версии соответствующего года, — уточнил Карутин.

Роскартография занимается составлением и поддержкой государственной геодезической системы координат.

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