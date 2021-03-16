Роскартография возродит легендарный магазин «Глобус» в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Роскартография возродит в столице картографический магазин «Глобус», который работал во времена СССР. Об этом рассказал генеральный директор компании Сергей Карутин.

— К лету планируем открыть легендарный магазин «Глобус», который будет продавать нашу продукцию, — сообщил он.

В этом магазине будут продаваться карты, включая тематические, настенные и подарочные, атласы областей РФ, а также тематические атласы, например, посвященные сражениям Великой Отечественной войны, контурные карты, аксессуары и продукция для детей от Роскартографии.

Магазин «Глобус» работал со времен СССР при Московском аэрогеодезическом предприятии, его закрыли в 2007 году. В магазине был широкий ассортимент продукции — от контурных карт до профессиональной специализированной литературы, в том числе уникальные издания, передает РИА Новости.

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