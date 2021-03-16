Путин отметил важность формирования экологической культуры в России

Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Мероприятия форума «Чистая страна» поспособствуют привлечению общественного внимания к экологической тематике в России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума. Тест речи опубликован на официальном сайте Кремля во вторник, 16 марта.

По словам главы государства, проблемы, которые будут обсуждаться на мероприятиях, имеют жизненно важное значение.

— Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — рациональное, бережное использование природных ресурсов, создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, — говорится в тексте обращения.

Также президент напомнил, что в стране продолжается переход предприятий на передовые технологии и формирование экологической культуры. Путин отметил, что мероприятия форума помогут запуску новых проектов и инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Напомним, II Международный форум-выставку «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология» проведут в Сколково 16-18 марта.

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