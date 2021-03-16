Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Путин отметил важность формирования экологической культуры в России
Фото: Пресс-служба администрации президента РФ

Путин отметил важность формирования экологической культуры в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Мероприятия форума «Чистая страна» поспособствуют привлечению общественного внимания к экологической тематике в России. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам форума. Тест речи опубликован на официальном сайте Кремля во вторник, 16 марта.

По словам главы государства, проблемы, которые будут обсуждаться на мероприятиях, имеют жизненно важное значение.

— Сегодня перед нами стоит целый комплекс серьезных задач, главные из которых — рациональное, бережное использование природных ресурсов, создание современной инфраструктуры для эффективного обращения с отходами производства и потребления, — говорится в тексте обращения.

Также президент напомнил, что в стране продолжается переход предприятий на передовые технологии и формирование экологической культуры. Путин отметил, что мероприятия форума помогут запуску новых проектов и инициатив, направленных на улучшение состояния окружающей среды.

Напомним, II Международный форум-выставку «Чистая страна» в поддержку национального проекта «Экология» проведут в Сколково 16-18 марта.

Читайте также: Владимир Путин утвердил состав совета по науке и образованию

благоустройствоВладимир Путинэкология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте