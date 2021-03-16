Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичам предложили выбрать новую программу «Спортивных выходных»
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичам предложили выбрать новую программу «Спортивных выходных»

Анастасия Волоснова

Город

Москвичам предложили выбрать новую программу «Спортивных выходных» в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Участники голосования смогут выбрать, кого они хотят видеть на спортивных занятиях. В рамках «Спортивных выходных» к урокам часто подключаются олимпийские чемпионы, ведущие и актеры. На занятия уже приходили Алексей Ягудин, Дмитрий Губерниев, Анна Семенович и другие знаменитости.

Кроме того, москвичам предложили выбрать формат дополнительных занятий. К проекту планируют добавить интеллектуальные игры, индивидуальными онлайн-тренировки, тренинги, лекции или кинопоказы.

«Активные граждане» также смогут выбрать одну из дополнительных рубрик: правильное питание, саморазвитие и мотивация, секреты чемпионов и история спорта. Москвичи во время голосования могут предложить собственный вариант ответа.

Читайте также: «Активные граждане» положительно оценили развитие центров госуслуг в Москве

СпортАктивный Гражданинвыходной
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте