Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Москвичам предложили выбрать новую программу «Спортивных выходных» в рамках проекта «Активный гражданин». Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Участники голосования смогут выбрать, кого они хотят видеть на спортивных занятиях. В рамках «Спортивных выходных» к урокам часто подключаются олимпийские чемпионы, ведущие и актеры. На занятия уже приходили Алексей Ягудин, Дмитрий Губерниев, Анна Семенович и другие знаменитости.

Кроме того, москвичам предложили выбрать формат дополнительных занятий. К проекту планируют добавить интеллектуальные игры, индивидуальными онлайн-тренировки, тренинги, лекции или кинопоказы.

«Активные граждане» также смогут выбрать одну из дополнительных рубрик: правильное питание, саморазвитие и мотивация, секреты чемпионов и история спорта. Москвичи во время голосования могут предложить собственный вариант ответа.

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