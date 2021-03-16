Скончался актер из фильмов «Чужой» и «Бегущий человек»

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Американский актер Яфет Котто скончался в возрасте 81-го года. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила супруга артиста Тесси Синахон на своей странице в социальной сети Facebook.

— Один из лучших актеров Голливуда. Легенда. Покойся с миром, дорогой, я буду скучать по тебе каждый день, мой лучший друг, моя опора, — написала Синахон.

Она также подчеркнула, что, несмотря на роли злодеев в фильмах, муж навсегда останется для нее настоящим героем. Причину смерти супруга она не озвучила.

СПРАВКА «ВМ»

Яфет Котто снялся во многих голливудских фильмах. Свои главные роли он сыграл в картинах «Чужой», «Живи и дай умереть», «Бегущий человек», «Афера Томаса Крауна» и многих других.