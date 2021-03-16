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Андрей Воробьев рассказал, как относится к творчеству Бузовой и Моргенштерна
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Андрей Воробьев рассказал, как относится к творчеству Бузовой и Моргенштерна

Елена Фролова

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как относится к современной музыке. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на интервью главы области тиктокеру Арине Ростовской.

По его мнению, рэпер Моргенштерн мог бы иметь куда больший успех, если бы вкладывал в свое творчество больше смысла, а нецензурной лексике уделял бы меньше внимания. Вместе с тем Воробьев похвалил певицу Ольгу Бузову. Он отметил, что артистка проявляет недюжинную трудоспособность в вопросе собственной самореализации. Этот факт, по словам губернатора, заслуживает большого уважения.

— Я не поклонник ее песен, но знаю, что огромное количество девчонок и ребят танцуют под ее песни. При этом у меня сложилось представление, что она много работает. И она молодец! — отметил Андрей Воробьев.

Он также добавил, что взрослым не нужно запрещать детям слушать музыку, которую старшие не понимают. Как пояснил губернатор, каждый должен сам попробовать и понять, что ему нравится.

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Андрей ВоробьевОльга БузоваМосковская область
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