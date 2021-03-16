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Единый реестр свалок и заброшенных объектов появится в России
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Единый реестр свалок и заброшенных объектов появится в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Кабмин России планирует создать реестр свалок, затонувших кораблей и заброшенных предприятий для проведения «генеральной уборки» в стране. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во вторник, 16 марта.

По ее словам, для этих целей планируется направить все денежные средства экологических платежей и штрафов.

— Нужно не только ликвидировать 191 свалку в границах городов — как задача национального проекта к 2024 году — и 88 объектов накопленного вреда наиболее опасных, необходимо вообще разобраться со всеми этими площадками, промышленными предприятиями и кораблями, — пояснила вице-премьер.

Она уточнила, что необходимо приоритизировать объекты накопленного вреда на суше и объекты накопленного вреда на море. Абрамченко призвала правительство сделать это направление целевым, так как силы регионов не позволят решить эти вопросы самостоятельно, сообщает ТАСС.

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