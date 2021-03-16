Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Кремле назвали Башара Асада легитимным руководителем Сирии
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле назвали Башара Асада легитимным руководителем Сирии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

В Кремле считают президента Сирии Башара Асада легитимным руководителем страны и прикладывают усилия для урегулирования ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 16 марта.

— Мы убеждены, что Асад является легитимным руководителем сирийского государства, мы прикладываем изрядные усилия для придания импульсов по работе по конституции и в целом по продвижению сирийского урегулирования по политическому треку, — сказал представитель Кремля.

В Кремле назвали Башара Асада легитимным руководителем СирииФото: Официальный сайт Кремля

Он отметил, что Россия призывает арабские и западные страны вместо изоляции начать возобновлять диалог с Сирией. По словам Пескова, чем больше стран будет возобновлять отношения с САР, тем больше у них будет оснований для активного участия в процессе урегулирования, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Более 110 российских военных погибли за время вооруженного конфликта в Сирии

Дмитрий ПесковСирияКремль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте