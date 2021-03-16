В Кремле назвали Башара Асада легитимным руководителем Сирии

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Кремле считают президента Сирии Башара Асада легитимным руководителем страны и прикладывают усилия для урегулирования ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 16 марта.

— Мы убеждены, что Асад является легитимным руководителем сирийского государства, мы прикладываем изрядные усилия для придания импульсов по работе по конституции и в целом по продвижению сирийского урегулирования по политическому треку, — сказал представитель Кремля.

Фото: Официальный сайт Кремля

Он отметил, что Россия призывает арабские и западные страны вместо изоляции начать возобновлять диалог с Сирией. По словам Пескова, чем больше стран будет возобновлять отношения с САР, тем больше у них будет оснований для активного участия в процессе урегулирования, сообщает РИА Новости.

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