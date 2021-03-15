Более 110 российских военных погибли за время вооруженного конфликта в Сирии
За время вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военных. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
Он поделился соответствующей информацией в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья. Собрание было посвящено военной медицине.
— В Сирии погибло 112 российских военнослужащих, — цитирует Красова РИА Новости.
Ранее другой депутат Госдумы заявил, что достижения России в борьбе с COVID-19 раздражают менее успешные страны.
Читайте также: Посол Сирии опроверг сообщения о лечении Башара Асада от COVID-19 в Москве