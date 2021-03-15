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Более 110 российских военных погибли за время вооруженного конфликта в Сирии
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Более 110 российских военных погибли за время вооруженного конфликта в Сирии

Анастасия Волоснова

В мире

За время вооруженного конфликта в Сирии погибли 112 российских военных. Об этом рассказал первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Он поделился соответствующей информацией в ходе круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья. Собрание было посвящено военной медицине.

— В Сирии погибло 112 российских военнослужащих, — цитирует Красова РИА Новости.

Ранее другой депутат Госдумы заявил, что достижения России в борьбе с COVID-19 раздражают менее успешные страны.

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Сириявойнапогибшие
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