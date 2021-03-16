Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Тина Тернер попрощалась со своими фанатами из-за проблем со здоровьем
Фото: Кинопоиск

Тина Тернер попрощалась со своими фанатами из-за проблем со здоровьем

Елизавета Борисова

Звезды

Американская певица Тина Тернер решила попрощаться со своими фанатами. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила британская газета The Sun.

По словам исполнительницы, она хочет встретить старость в тишине и вдали от камер. Также Тернер призналась в психологической травме, которую она получила из-за домашнего насилия со стороны бывшего мужа Айка Тернера.

Напомним, певица перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, которая привела к трансплантации почки в 2017 году.

Читайте также: «Очень нужна поддержка»: бывшая участница группы SEREBRO впала в депрессию

жертвы домашнего насилиярецепт от старостиГолливуд
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте