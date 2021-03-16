Тина Тернер попрощалась со своими фанатами из-за проблем со здоровьем

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Американская певица Тина Тернер решила попрощаться со своими фанатами. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила британская газета The Sun.

По словам исполнительницы, она хочет встретить старость в тишине и вдали от камер. Также Тернер призналась в психологической травме, которую она получила из-за домашнего насилия со стороны бывшего мужа Айка Тернера.

Напомним, певица перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, которая привела к трансплантации почки в 2017 году.

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