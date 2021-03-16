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Арзамасова объяснила фанатам, почему не хочет публиковать фото с Авербухом
Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Арзамасова объяснила фанатам, почему не хочет публиковать фото с Авербухом

Елизавета Борисова

Звезды

Актриса Елизавета Арзамасова объяснила, почему больше не хочет публиковать совместные фото с мужем Ильей Авербухом. Личная жизнь актрисы не дает покоя многим ее фанатам.

Одна из поклонниц спросила у девушки, почему она перестала выкладывать фотографии на своей странице в социальной сети Instagram.

«Лиза, почему у вас больше нет фото с мужем?» — написала подписчица.

В ответ на это Арзамасова призналась, что выкладывает фото по мере их желания с мужем.

Впрочем, не все фанаты девушки проявили такой интерес к ее личной жизни и заступились. По словам фолловеров, это крайне неприлично, поскольку счастье любит тишину.

«Как минимум спрашивать подобное — не совсем прилично»; «Люди наслаждаются обществом друг друга и наконец-то отдохнут»; «Фотографий их более чем достаточно в интернете, и так сверлят 24/7», — прокомментировали поклонники пост актрисы.

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социальные сетиЛиза Арзамасовасупруги
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