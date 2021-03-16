Нумеролог объяснила, как воздействует на человека порча

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Когда на энергетику человека целенаправленно негативно воздействуют, он может начать болеть или через какое-то время даже скончаться. Об этом психолог, нумеролог Элена Гамаюн рассказала в комментарии ФАН.

Она пояснила, что часто случаи, когда трагедии, особенно с участием знаменитостей, происходят не просто так, а благодаря стараниям недоброжелателей.

— Сколько мы знаем известных актеров и актрис, которые умирали по непонятным причинам. Просто сгорали на глазах. Вы думаете, это случайность? Так работают конкуренты — бегают по ведьмам и заказывают порчу, — объяснила Гамаюн.

При этом она объяснила, как именно завистники могут воздействовать на людей. По словам психолога, способов очень много. Например, они прибегают к нейролингвистическому программированию и энергетическому воздействию.

— Ни для кого не секрет, что человек — психоэнергетическое существо, — отметила нумеролог.

По ее словам, если негативно воздействовать на энергетику личности, делать так называемые пробои, атаки, то в итоге человек может начать болеть и даже расстаться с жизнью. При этом она подчеркнула, что в своей практике не раз слышала о таких случаях.

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