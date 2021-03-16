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«Неприятная ситуация»: Садальский рассказал об убежавшей Пугачевой на юбилее Зайцева
Фото: Youtube / Стас Садальский

«Неприятная ситуация»: Садальский рассказал об убежавшей Пугачевой на юбилее Зайцева

Виктория Федотова

Звезды

Российский актер Стас Садальский прокомментировал нашумевшую историю, которая произошла на юбилее модельера Вячеслава Зайцева. Артист пошутил, что знаменитости исполнилось «то ли 105, то ли 115 лет».

— Только ленивый об этом не написал! Был юбилей фантастического человека Зайцева. Какой-то человек по имени Расул продавал билеты по 15 тысяч. Было указано, что на дне рождения будут Алла Пугачева, Лев Лещенко, Валерия. Когда Алла пришла, это была очень неприятная ситуация, — отметил Садальский.

Он показал отрывок съемок с мероприятия, где Пугачеву окружили журналисты, попросили комментарии, гости захотели с ней сфотографироваться, однако ее муж Максим Галкин быстро увел Примадонну.

— Стали дергать, стали просить фото. Она поняла, что попала в неприятную ситуацию, — заявил Садальский. В подписи к ролику он заявил, что «Пугачева убегала».

Видео опубликовано на YouTube.

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Станислав СадальскийАлла Пугачевамнение
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