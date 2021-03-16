«Неприятная ситуация»: Садальский рассказал об убежавшей Пугачевой на юбилее Зайцева

Фото: Youtube / Стас Садальский

Российский актер Стас Садальский прокомментировал нашумевшую историю, которая произошла на юбилее модельера Вячеслава Зайцева. Артист пошутил, что знаменитости исполнилось «то ли 105, то ли 115 лет».

— Только ленивый об этом не написал! Был юбилей фантастического человека Зайцева. Какой-то человек по имени Расул продавал билеты по 15 тысяч. Было указано, что на дне рождения будут Алла Пугачева, Лев Лещенко, Валерия. Когда Алла пришла, это была очень неприятная ситуация, — отметил Садальский.

Он показал отрывок съемок с мероприятия, где Пугачеву окружили журналисты, попросили комментарии, гости захотели с ней сфотографироваться, однако ее муж Максим Галкин быстро увел Примадонну.

— Стали дергать, стали просить фото. Она поняла, что попала в неприятную ситуацию, — заявил Садальский. В подписи к ролику он заявил, что «Пугачева убегала».

Видео опубликовано на YouTube.

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