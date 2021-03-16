Очередной этап программы туристического кешбэка стартует в России 18 марта

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В России в ночь на 18 марта стартует новый этап программы туристического кешбэка. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во вторник, 16 марта.

По ее словам, купить поездки можно будет до 15 июня, отправиться в путешествие — по 30 июня. Согласно условиям, россияне смогут получить до 20 процентов от стоимости поездки, максимальная сумма кешбэка — 20 тысяч рублей.

— Приобрести тур можно будет с момента старта программы, с 18 марта, и вплоть до 15 июня, — цитирует Зарину Догузову РИА Новости.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. На реализацию программы выделили 15 миллиардов рублей. Россияне приобрели туры на 6,5 миллиарда рублей и получили за это кешбэк в размере 1 миллиарда рублей.

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