Правительство РФ выделило средства на первый этап туристического кешбэка в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ростуризм получил от правительства России средства на первый этап программы туристического кешбэка в 2021 году. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в субботу, 13 марта.

Проведение первого этапа программы запланировано в марте–апреле с возможностью бронирования путевки до июня. Это позволит снизить стоимость до 300 тысяч туристских услуг для россиян, отмечается на сайте правительства.

Напомним, первый этап программы кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа 2020 года. Второй этап начался 15 октября и продлился до 5 декабря. На реализацию программы выделялось 15 миллиардов рублей, россияне купили туры на 6,5 миллиарда рублей и получили за это кешбэк в размере 1 миллиарда рублей.

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