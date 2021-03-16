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Домработница похитила у москвички более миллиона рублей
Фото: pixabay.com

Домработница похитила у москвички более миллиона рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Московская область, Раменский городской округ, деревня Хрипань Карта всех событий

Полицейские задержали домработницу, которая долгое время обкрадывала подмосковный дом москвички. За несколько месяцев злоумышленница успела украсть более миллиона рублей. Об этом во вторник, 16 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

44-летняя москвичка предположила, что к преступлению может быть причастна ее 24-летняя домработница, которая приехала в Подмосковье из Средней Азии. Позже полицейские задержали девушку. Она призналась, что украла из комода в доме работодательницы крупную сумму. Часть средств женщина успела потратить на ювелирные украшения, которые вместе с оставшимися деньгами отправила на родину.

В отношении нечистой на руку домработницы следствие возбудило дело по статье «Кража». Решение суда она будет дожидаться под стражей.

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