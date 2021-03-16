Сергей Собянин рассказал о знаковых реставрационных проектах 2021 года

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Болотная набережная, 15к1 Карта всех событий

В 2021 году в столице планируют завершить реставрацию павильонов ВДНХ, ГЭС-2, дома Абросимовых и других знаковых объектов. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

В текущем году в столице планируют отреставрировать 100 памятников архитектуры, одним из которых станет ГЭС-2, расположенная по адресу Болотная набережная, дом 15, строение 1. Центральную электростанцию городского трамвая строили с 1904 по 1908 год. Спустя почти 100 лет ее вывели из эксплуатации, а в 2014-м начали реставрировать. Объекту вернули первоначальный вид, на его крыше расположили солнечные батареи. После реставрации в здании собираются открыть музей.

На ВДНХ отреставрируют павильоны № 5, 15 и 30. В пятом павильоне отреставрировали 45 люстр-ромашек и восстановили живопись в Вводном и Центральном зале павильона. После реставрации в здании откроют Музей жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

В павильоне № 15 в настоящее время реставрируют живопись. После работ в здании откроют Музей Олимпийского комитета России. В павильоне № 30 также восстановили живопись. После ремонта в здании организуют Центр современных биотехнологий и музей «Биотех».

Кроме того, в Москве отреставрируют три жилых дома. Рабочие вернули исторический вид дому Абрикосовых, который расположен по адресу улица Малая Красносельская, дом 7, строение 31. В настоящее время специалисты занимаются интерьерами здания.

Фасад с лепным декором восстановили в жилом доме Наумовых-Волконских, который находится по адресу улица Пречистенка, дом 36, строение 2. Кроме того, специалисты занимаются реставрацией дома, который был построен в 1843–1945 годах по адресу улица Земляной Вал, дом 56, строение 3.

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