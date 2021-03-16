Алекс Родригес улетел на встречу с Дженнифер Лопес вопреки слухам о разрыве

Фото: instagram.com/jlo

В западных СМИ появилась информация о расставании бейсболиста Алекса Родригеса и певицы и актрисы Дженнифер Лопес. Однако вопреки слухам американский спортсмен улетел на встречу с возлюбленной в Доминикану. Фото с отдыха он опубликовал у себя на странице в социальной сети Instagram.

На данный момент Лопес находится на съемках фильма Shotgun Wedding («Свадьба с дробовиком»). 15 марта Родригес выложил в сторис кадры из Доминиканы и отметил на них певицу.

— Новая неделя. Новый день. Вперед. Вверх, — написал у себя в блоге бейсболист.

Напомним, певица планировала выйти замуж за Родригеса. Лопес воспитывает близнецов, родившихся в браке с певцом Марком Энтони, а у Алекса Родригеса есть две дочери.

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