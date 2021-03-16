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Видео «плачущей» кошки после ухода хозяйки набрало три миллиона просмотров
Фото: Антон Гердо / «Вечерняя Москва»

Видео «плачущей» кошки после ухода хозяйки набрало три миллиона просмотров

Виктория Федотова

Животные

Более трех миллионов просмотров набрал короткий ролик, снятый хозяйкой кошки. Женщина показала реакцию питомца на то, что она ушла из дома, уточнив, что кошка не любит, когда хозяева уходят, и всегда рвется за ними.

Судя по кадрам, кошка пытается выбежать из квартиры следом за хозяйкой, но закрывает дверь снаружи, а кошка в этот момент начинает протяжно мяукать.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

В комментариях отмечается, что так кошка «плачет» и скучает по хозяевам. Однако другие владельцы кошек усомнились в этом: «Только больной человек в этом мяуканье сможет услышать плач кота»; «Соседи, наверное, в восторге»; «Можно разное подумать, но это трогательно. Мне кажется, что кошки не очень привязаны к людям»; «Вы еще ребенка в садик не отдавали».

Видео опубликовано в Telegram-канале Ptencoff_tg.

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