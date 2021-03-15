Видео спасения кота и собаки после пожара в Подмосковье появилось в Сети

Фото: Telegram/Baza

В Сети появился ролик, снятый очевидцами в подмосковном Подольске, где на проспекте Юных Ленинцев загорелась квартира. Из нее спасли кота и собаку. По данным Telegram-канала Baza, животные надышались копотью и дымом, забились в угол и потеряли сознание.

На кадрах видно, что пожарные спасают домашних питомцев, им делают массаж груди и легких, аккуратно придерживая головы. Рядом с ними стоят прохожие и наблюдают за действиями специалистов.

Видео: Telegram-канал «Baza»

— Малышей нашли спасатели 123-й пожарно-спасательной и 7-й пожарной части, вытащили их из горящей квартиры и реанимировали их до приезда ветеринаров, — сообщает источник.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала о спасении кота, застрявшего между труб в столичной квартире.

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