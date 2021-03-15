Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Видео спасения кота и собаки после пожара в Подмосковье появилось в Сети
Фото: Telegram/Baza

Видео спасения кота и собаки после пожара в Подмосковье появилось в Сети

Виктория Федотова

Животные

В Сети появился ролик, снятый очевидцами в подмосковном Подольске, где на проспекте Юных Ленинцев загорелась квартира. Из нее спасли кота и собаку. По данным Telegram-канала Baza, животные надышались копотью и дымом, забились в угол и потеряли сознание.

На кадрах видно, что пожарные спасают домашних питомцев, им делают массаж груди и легких, аккуратно придерживая головы. Рядом с ними стоят прохожие и наблюдают за действиями специалистов.

Видео: Telegram-канал «Baza»

— Малышей нашли спасатели 123-й пожарно-спасательной и 7-й пожарной части, вытащили их из горящей квартиры и реанимировали их до приезда ветеринаров, — сообщает источник.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказывала о спасении кота, застрявшего между труб в столичной квартире.

Читайте также: Жители подмосковной деревни спасли лиса Элвина от смерти

помощь животнымсоцсетивидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время, когда вредители выходят из зимней спячки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Когда меньшинство диктует свою волю

Евгений Сатановский
Евгений Сатановский

Перемены происходят в интересах богатых

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте