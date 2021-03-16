Пираты похитили россиянина во время нападения на судно в Гвинейском заливе

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Во время нападения на судно в Гвинейском заливе пираты похитили моряков. Среди них есть граждане Филиппин, прибалтийских стран и один россиянин. Об этом во вторник, 16 марта, сообщил представитель компании De Poli Shipmanagement Кор Радингс.

Инцидент произошел в четверг, 11 марта. Судно, на которое напали злоумышленники, принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement.

— Нам пока не удалось установить контакт с экипажем и людьми, которые их удерживают. Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы установить этот контакт, — цитирует Радингса РИА Новости.

На данный момент посольство России в Нигерии принимает все возможные меры по спасению российского моряка.

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