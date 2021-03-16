Юлия Меньшова рассказала, зачем она вела личный дневник

Фото: YouTube / Agata Muceniece

Российская актриса Юлия Меньшова решила поделиться своим опытом ведения дневника. Телеведущая исправно записывала события дня, а также собственные мысли и переживания. Она делала это с 12 до 25 лет, а затем забросила. Об этом актриса рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам Меньшовой, чтение книг и ведение дневника помогают ясно формулировать мысли. Именно в юном возрасте она поняла это и научилась грамотно владеть словом.

— На мой взгляд, это лучший источник, чтобы почувствовать дух времени. Через бытовые мелочи и незначительные вроде бы детали для меня восстанавливается ощущение общей атмосферы. Как будто машина времени уже существует, — написала под своим постом Юлия Меньшова.

Также актриса обратилась к своим поклонникам и поинтересовалась, ведут ли они дневники.

«Я вела, наверное, в младшей школе»; «Я веду «Дневник успеха». Можно ли считать его личным дневником?»; «Я — нет, не веду. Но чужие читать люблю!» — прокомментировали фолловеры.

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