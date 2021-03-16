Владимир Соловьев жестко отреагировал на запрос ЕС на российскую вакцину

Фото: Пресс-служба Совфеда

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев жестко отреагировал на то, что у Евросоюза есть запрос на российскую вакцину. Он напомнил, что председатель ПАСЕ Хендрик Дамс ранее заявил о том, что «Спутник V» «запросили в Европейском союзе».

— Я не удивляюсь, что европейцы одной рукой просят, другой говорят, что «неловко получилось». Я ничему не удивляюсь. Как можно одновременно творить такое, что творили голландские полицейские, когда собаки набрасывались на людей и лупили велосипедистов. Где правозащитники? Это другое! Особенности европейской политики в активном использовании фразы «Это другое!», — резко заявил Соловьев.

Журналист добавил, что председатель Европейского парламента Жозеп Боррель требует от российских властей освободить политических заключенных, но молчит о жестокости в адрес митингующих людей в Европе.

Видео опубликовано на YouTube.

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