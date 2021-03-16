Мясников рассказал о связи переизбытка кальция в организме и рака

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Известный врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что переизбыток кальция в организме может свидетельствовать о двух заболеваниях.

По его словам, при обнаружении проблемы уменьшать количество минерала не стоит, так как его высокая выработка оказывается именно симптомом, но не причиной болезней.

— Вопрос не в том, к чему это приведет, вопрос в том, почему это произошло. Потому что 90 процентов случаев гиперкальцимии — это всего два диагноза. Либо аденома паращитовидной железы, либо рак, — заявил Мясников в рамках эфира на канале «Россия 1».

Он подчеркнул, что переизбыток кальция зачастую свидетельствует именно об онкологии почек или легкого. Врач уточнил, что при выявлении большого содержания минерала в организме именно эти органы стоит обследовать в первую очередь.

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