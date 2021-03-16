Эндокринолог дала пять советов для сохранения красоты и здоровья женщин

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Простыми рекомендациями о том, как женщинам сохранить красоту и молодость надолго, поделилась кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Об этом сообщил «Царьград».

По ее словам, нужно следовать нескольким правилам. В первую очередь – следить за правильным питанием, пользу от которого получает не только желудок, но и внешность человека.

— Если питаться только капустным листом и недоедает белковых продуктов, то на коллаген, который делает нашу кожу молодой и красивой, запасов не останется в соответствии с приоритетами организма, — подчеркнула врач.

Еще одно правило, которого следует придерживаться – здоровый сон. Нельзя засыпать после полуночи. Из-за неправильного режима сна страдает кортизол, гормон надпочечников, который в свою очередь негативно сказывается на коллагене – одном из ключевых строительных компонентов кожи.

Медик также посоветовала много двигаться и пить достаточное количество воды, так как это позволит коже оставаться гладкой и упругой. По словам эндокринолога, также важно следить за балансом гормонов.

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