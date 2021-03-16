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Врач рассказал, кому категорически нельзя соблюдать пост
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Врач рассказал, кому категорически нельзя соблюдать пост

Ксения Монахова

Здоровье

Соблюдение строгого поста и отказ от многих продуктов могут навредить организму. Кому ни в коем случае не рекомендуется придерживаться такой диеты, рассказал врач семейной медицины Юрий Ярошенко.

По его словам, пост — процедура вредная. Он предполагает резкий отказ от большого количества привычных продуктов, благодаря которым организм получает необходимые вещества. А после окончания поста люди чаще всего набирают вес, когда начинают есть все подряд. Врач отметил, что такие «качели» никому не идут на пользу.

Ярошенко подчеркнул, что даже в церкви есть категория людей, которым позволяется не соблюдать пост. К ним относятся те, кто занимается тяжелым физическим трудом или болеет.

— Человек болеющий требует много белка. Есть такое понятие «катаболизм», когда разрушаются свои белки для того, чтобы привести организм в порядок. Дефицит белка, который мы потребляем с пищей, приведет к тому, что организм начнет пожирать себя сам, — заключил врач.

Он также уточнил, что категорически не стоит поститься беременным женщинам, а также детям до 16 лет, сообщает Пятый канал.

Напомним, что в 2021 году Великий пост продлится 48 дней ­— с 15 марта по 1 мая.

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диетаздоровьеВеликий пост
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