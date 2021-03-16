Наталья Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту прошедших семи лет перестала верить мужчинам, а также дала себе установку не опускать руки. Об этом она рассказала во вторник, 16 марта.

— Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам, — заявила Поклонская во время онлайн-брифинга к седьмой годовщине Крымской весны.

Также она уточнила, что очень ценит пройденный ею семилетний путь. По словам Поклонской, если бы ей представилась возможность, она бы прошла его снова, пишет РИА Новости.

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