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Наталья Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Наталья Поклонская заявила, что перестала верить мужчинам

Никита Абрамов

Власть

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что по опыту прошедших семи лет перестала верить мужчинам, а также дала себе установку не опускать руки. Об этом она рассказала во вторник, 16 марта.

— Поэтому я бы себе дала совет не отчаиваться, никогда не опускать руки. Главный совет — не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам, — заявила Поклонская во время онлайн-брифинга к седьмой годовщине Крымской весны.

Также она уточнила, что очень ценит пройденный ею семилетний путь. По словам Поклонской, если бы ей представилась возможность, она бы прошла его снова, пишет РИА Новости.

Читайте также: Поклонская прокомментировала заявления Украины об аннексии Крыма

Наталья Поклонскаямужчиныопыт
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