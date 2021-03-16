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Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева положили в психлечебницу
Фото: Instagram @yakovlevsinger

Бывшую жену скончавшегося солиста «Иванушек» Олега Яковлева положили в психлечебницу

Никита Абрамов

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Александру Куцевол, бывшую супругу покойного певца Олега Яковлева, положили в психлечебницу. Случилось это прямо перед тем, как ее должны были выселить из квартиры.

Все нажитое имущество экс-солист «Иванушек» завещал близкому другу Роману Радову. Однако в завещании не оказалось гражданской жены певца, которая до сих пор проживает в квартире покойного артиста.

Приставы должны были выселить Куцевол 17 марта, однако она предоставила справку о том, что проходит лечение в психиатрической больнице.

— Куцевол делает все, чтобы оттянуть момент, когда ей все-таки придется покинуть жилплощадь. Кстати, она уже лежала в клинике Соловьева в 2017 году. Именно тогда стало известно, что Саши нет в завещании. Видимо, сейчас у нее также расстроены нервы, — рассказал друг Радова, актер Алексей Шаранин.

Известно, что у Александры Куцевол на 24 марта назначен суд по делу о незаконном обогащении, пишет StarHit.

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