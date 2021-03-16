Москвич продавал в интернете поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Столичные правоохранители задержали 30-летнего москвича, который подозревается в изготовлении и сбыте поддельных сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом во вторник, 16 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России.

Сотрудники полиции обратили внимание на объявление, размещенное в Сети, о продаже фальшивых медицинских документов, подтверждающих вакцинацию без фактического ее прохождения. За подобный документ продавец просил от четырех до пяти тысяч рублей в зависимости от срока изготовления.

Приобрести липовый сертификат можно было, сделав онлайн-перевод на карту изготовителя.

После задержания 30-летний мужчина пояснил, что мысль о незаконном бизнесе пришла к нему, когда он увидел подобный сертификат у своего коллеги. Москвич также признался, что поддельными документами он промышлял с осени прошлого года.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Следствию предстоит выяснить, какое количество поддельных сертификатов он успел реализовать и кому именно, уточняется в сообщении.

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