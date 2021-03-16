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Мэр Москвы предоставил гранты больнице Святителя Алексия и детскому хоспису «Дом с маяком»
Фото: АГН Москва

Мэр Москвы предоставил гранты больнице Святителя Алексия и детскому хоспису «Дом с маяком»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ленинский проспект, 27 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил гранты больнице Святителя Алексия и детскому хоспису «Дом с маяком». Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Размер гранта больнице Святителя Алексия составит 60,75 миллиона рублей. Эта сумма позволит профинансировать паллиативную помощь в стационаре в объеме 9000 койко-дней.

Детскому хоспису будет выделено 106,9 миллиона рублей. Это позволит оказать стационарную помощь в объеме 2670 койко-дней, а также выполнить 14 000 посещений на дому. Паллиативная медицинская помощь будет оказываться неизлечимо больным пациентам, которые нуждаются в симптоматической терапии, сообщает РИА Новости.

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