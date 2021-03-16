Компании-экспортеры смогут подавать в электронном виде заявки на финансовую поддержку

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Компании-экспортеры смогут подавать заявки на финансовую поддержку в электронном виде. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что в 2020 году в столице был введен «экспортный кешбэк» — грант в размере десять процентов выручки по экспортным контрактам, но не более десяти миллионов рублей и 50 процентов налогов, уплаченных в бюджет города. Новые меры позволят упростить процедуру предоставления «экспортного кэшбэка», а также расширить круг получателей данной меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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