Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Компании-экспортеры смогут подавать в электронном виде заявки на финансовую поддержку
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Компании-экспортеры смогут подавать в электронном виде заявки на финансовую поддержку

Кирилл Николаев

Город

Компании-экспортеры смогут подавать заявки на финансовую поддержку в электронном виде. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума правительства города.

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что в 2020 году в столице был введен «экспортный кешбэк» — грант в размере десять процентов выручки по экспортным контрактам, но не более десяти миллионов рублей и 50 процентов налогов, уплаченных в бюджет города. Новые меры позволят упростить процедуру предоставления «экспортного кэшбэка», а также расширить круг получателей данной меры поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Мэр Москвы предоставил гранты больнице Святителя Алексия и детскому хоспису «Дом с маяком»

подписал постановлениеМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте