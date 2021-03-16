Автоэксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке подержанного авто

Фото: pixabay.com

Покупка автомобиля всегда является ответственным шагом, связанным с серьезными финансовыми тратами. Позволить себе машину могут далеко не все. При этом доступная цена на авто привлекает большинство. Выбирая транспортное средство на вторичном рынке, можно рассчитывать на высокий класс и дополнительный набор опций. На что нужно обращать внимание при выборе такого автомобиля, выяснил телеканал «Мир 24».

— В объявлениях о продаже авто в первую очередь необходимо обращать внимание на отметки «проверенный продавец» или «гарантия прозрачности сделки», — посоветовал технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.

По его словам, так можно отсеять перекупщиков машин, которые зачастую ничем не отличаются от мошенников, потому что пытаются реализовать те авто, от которых отказались дилеры.

В свою очередь частный автодилер Андрей Венгерский предлагает для начала внимательно изучить предложенную стоимость транспорта.

— Не пытайтесь гнаться за низкой ценой и верить фантастическим предложениям: хорошая машина никогда не будет стоить дешево, — подчеркнул эксперт.

Он посоветовал внимательно читать текст объявления, так как настоящий хозяин и нормальный человек напишет его простыми понятными словами, без заглавных букв и банальных рекламных фраз.

Собрать как можно больше сведений про понравившееся авто рекомендовал директор по развитию сети «Мой автопрокат» Максим Меженков. Например, можно узнать количество владельцев, какие и в каком состоянии у машины двигатель, привод и коробка передач. Лучше изучить все фото и задать владельцу вопросы о ржавчине на порогах и подкрылках.

Источник: «Мир 24»

Читайте также: Автоэксперты напомнили, как подготовить машину к теплу