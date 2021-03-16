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Движение ограничили по Волгоградскому проспекту из-за строительства ЮВХ
Фото: Анна Быкова / «Вечерняя Москва»

Движение ограничили по Волгоградскому проспекту из-за строительства ЮВХ

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 45 Карта всех событий

Движение ограничено по Волгоградскому проспекту в районе дома 45 из-за строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ). Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что в направлении центра можно проехать по двум полосам, а в область — по трем. Водители смогут объехать по Остаповскому проезду.

Москвичей призвали учитывать эту информацию при планировании поездок.

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