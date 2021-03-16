Движение ограничат в Москве из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Профсоюзная улица Карта всех событий

С 18 марта по 4 апреля будет ограничено движение на юго-западе столицы из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Для беспрепятственного проезда общественного транспорта будет организована обособленная выделенная полоса на участке улицы Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной. Водителям нельзя будет проехать по улице Миклухо-Маклая от улицы Профсоюзной до дома 43 (при движении в сторону улицы Академика Волгина), улице Гарибальди от дома 23 до улицы Профсоюзной. Также запретят проезд по дублеру улицы Профсоюзной от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая с закрытием съезда/выезда на дублер с улицы Профсоюзной в районе дома 98, корпус 1.

Кроме того, будет запрещена парковка на улице Миклухо-Маклая от улицы Академика Волгина до улицы Профсоюзной, дублере улицы Профсоюзной от дома 104/47 до улицы Миклухо-Маклая, боковом проезде улицы Профсоюзной в районе дома 85, корпус 1 и владения 39/25. Водители не смогут припарковать свою машину на улице Профсоюзной в районе дома 66, строение 1, в Хлебобулочном проезде, в районе перекрестка с улицей Профсоюзной, в боковом проезде улицы Профсоюзной, в районе дома 43, корпус 1.

Фото: Центр организации дорожного движения

Ранее стало известно, что на участке «Беляево — Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метро будет ограничено движение с 20 марта по 2 апреля. На данном направлении будет продолжена прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская». Для удобства передвижения пассажиров будут работать автобусы КМ.

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