Движение закроют на участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии с 20 марта

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

На участке «Беляево» — «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии московского метро будет ограничено движение с 20 марта по 2 апреля. Об этом во вторник, 16 марта, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На данном направлении будет продолжена прокладка тоннеля БКЛ и строительство будущей станции «Воронцовская». Для удобства передвижения пассажиров будут работать автобусы КМ.

Для поездки в центр города можно будет также выбрать маршрут через Бутовскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Напомним, станция «Воронцовская» БКЛ заработает в 2021 году. Благодаря ей 350 тысяч жителей районов Обручевский, Черемушки и Коньково смогут планировать новый маршрут поездок, дорога до Зюзино и Проспекта Вернадского станет на 20 минут короче, изменится загруженность станции «Калужская» Калужско-Рижской линии на 40 процентов, оранжевая линия после полного ввода БКЛ разгрузится на 15–18 процентов, а улица Обручева освободится на шесть процентов.

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