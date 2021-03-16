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Движение перекрыли по Новодмитровской улице, где горит бизнес-центр «Савеловский Сити»
Фото: Ростислав Зубков, «Вечерняя Москва»

Движение перекрыли по Новодмитровской улице, где горит бизнес-центр «Савеловский Сити»

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Новодмитровская улица, 2к2 Карта всех событий

Движение перекрыто по Новодмитровской улице, где произошел пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити». Поток машин перенаправляют в обратную сторону от дома 2к1 с обоих направлений. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что люди, которых эвакуировали из горящего здания бизнес-центра «Савеловский Сити», мешают проезду к месту возгорания спецтехники. На месте создан штаб пожаротушения. Информации о пострадавших не поступало.

Видео: Ростислав Зубков, «Вечерняя Москва»

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