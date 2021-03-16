Эвакуированные из-за пожара в БЦ «Савеловский Сити» мешают проезду спецтехники

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Россия, Москва, Новодмитровская улица, 2к2 Карта всех событий

Люди, которых эвакуировали из горящего здания бизнес-центра «Савеловский Сити», мешают проезду спецтехники к месту возгорания. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что более трехсот человек эвакуировали из здания бизнес-центра «Савеловский Сити», где произошел пожар. Очаг возгорания находится на 17-м этаже 20-этажного здания. Внутри наблюдается плотное задымление.

На данный момент улица Новодмитровская заполнена покинувшими рабочие места людьми, которые мешают проезду пожарных расчетов. Источник «ВМ» уточнил, что на месте создан штаб пожаротушения.

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