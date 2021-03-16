«Так вот же он!»: Арзамасова опубликовала снимок с мужем
Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками фотографией со своим супругом, фигуристом Ильей Авербухом.
На снимке влюбленная пара запечатлена на фоне пустыни в полностью закрывающих лица платках.
— Вы спрашивали, где муж? Так вот же он! — подписала фотографию в своем Instagram-аккаунте Арзамасова.
Ранее актриса объяснила, почему не выкладывает фотографии со своим мужем. По ее словам, публикации таких снимков делаются исключительно по совместному желанию обоих супругов.
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