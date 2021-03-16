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«Так вот же он!»: Арзамасова опубликовала снимок с мужем
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Так вот же он!»: Арзамасова опубликовала снимок с мужем

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса Лиза Арзамасова поделилась с поклонниками фотографией со своим супругом, фигуристом Ильей Авербухом.

На снимке влюбленная пара запечатлена на фоне пустыни в полностью закрывающих лица платках.

— Вы спрашивали, где муж? Так вот же он! — подписала фотографию в своем Instagram-аккаунте Арзамасова.

Ранее актриса объяснила, почему не выкладывает фотографии со своим мужем. По ее словам, публикации таких снимков делаются исключительно по совместному желанию обоих супругов.

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Лиза АрзамасоваИлья Авербухфотографии
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