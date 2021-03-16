Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Анимированная голова Волочковой исполнила песню «Владимирский централ»
Фото: Пресс-служба Пятого канала

Анимированная голова Волочковой исполнила песню «Владимирский централ»

Никита Абрамов

Звезды

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поэкспериментировать с программой, которая может заставить двигаться лицо на фотографии. При помощи данной анимации Волочкова исполнила песню Михаила Круга «Владимирский централ».

Так звезда решила поздравить своего нового возлюбленного с днем рождения.

— День рождения любимого уже начался. Так приятно поздравить первой, — подписала видео в сторис в своем Instagram-аккаунте Волочкова.

Анимированная голова Волочковой исполнила песню «Владимирский централ»Фото: Instagram / Анастасия Волочкова

На фотографии, на основе которой сделана анимация, балерину обнимает сзади мужчина. Однако его лицо скрыто за спиной звезды.

Читайте также: Героиня пьесы «Гроза» поставила Волочкову в тупик

Анастасия ВолочковаInstagramвидео
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте