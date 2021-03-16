Анимированная голова Волочковой исполнила песню «Владимирский централ»

Фото: Пресс-служба Пятого канала

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поэкспериментировать с программой, которая может заставить двигаться лицо на фотографии. При помощи данной анимации Волочкова исполнила песню Михаила Круга «Владимирский централ».

Так звезда решила поздравить своего нового возлюбленного с днем рождения.

— День рождения любимого уже начался. Так приятно поздравить первой, — подписала видео в сторис в своем Instagram-аккаунте Волочкова.

Фото: Instagram / Анастасия Волочкова

На фотографии, на основе которой сделана анимация, балерину обнимает сзади мужчина. Однако его лицо скрыто за спиной звезды.

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