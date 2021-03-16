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Героиня пьесы «Гроза» поставила Волочкову в тупик
Фото: instagram.com/volochkova_art

Героиня пьесы «Гроза» поставила Волочкову в тупик

Илья Ашуров

Звезды

Известная балерина Анастасия Волочкова проявила незнание школьной программы. Волочкову поставили в неловкое положение вопросы, которые ей задала в своей программе телеведущая Лера Кудрявцева.

В программу «Звезды сошлись» балерина была приглашена вместе со своей дочерью. Артистка удивила зрителей незнанием имени главной героини пьесы Александра Островского «Гроза».

Позже балерина усомнилась в медицинской квалификации Антона Чехова. По ее словам, драматург не был врачом, сообщает Пятый канал.

Стоит отметить, что Анастасия Волочкова регулярно удивляет поклонников своим эпатажным поведением, а также публикацией откровенных фотографий в сети Instagram.

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Анастасия ВолочковаЛера Кудрявцеваобразование
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