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«Превратили в эскортниц»: Волочкова отреагировала на критику солистов Большого театра
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Превратили в эскортниц»: Волочкова отреагировала на критику солистов Большого театра

Рафаэль Залян

Звезды

Балерин Большого театра сегодня превратили в эскортниц, а на их балетные постановки и шоу без слез невозможно смотреть. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказала балерина Анастасия Волочкова, комментируя слова руководительницы коллектива «Тодес» Аллы Духовой о «клюющих носом» солистах театра:

— Я в Большом театре не работаю с 2003 года. Но я хочу сказать, что там происходит полный аут. Это не только мое мнение, но и мнение людей, которые разбираются профессионально в балете. У меня друзья пошли на «Щелкунчик», заплатили по 50 тысяч рублей, а когда посмотрели само представление, пришли в ужас от чудовищных декораций, позорного выступление артистов и атмосферы, которая там творится.

Звезда русского балета заявила, что полностью согласна со словами Духовой:

— Когда я, Николай Басков и Николай Цискаридзе покинули Большой театр, там все загнулось, а теперь на труппу и на артистов балета, на их выступление и декорации без слез не взглянешь. Туда начала проникать коррупция. В солистки начали набирать черт знает кого. Девочек-балерин превратили в настоящих эскортниц, предоставляя работу только тем, кто спит с руководством, и отказывая тем, кто этого не делает. О каком профессионализме вы можете говорить.

В противовес «адовой ситуации», происходящей в главном театре страны, Волочкова привела успешный проект самой Аллы Духовой, которая, по словам балерины, смогла создать целую плеяду талантливых танцоров и школу танца, попасть в которую мечтает каждый ребенок, посвятивший себя этому искусству:

— Вот у Духовой люди реально выкладываются на все сто. Они пашут от зари до зари. Нельзя, конечно, сравнивать стиль балета «Тодес» и стиль Большого театра. Это разные вещи — классический балет и современные танцы, но мы говорим сейчас об уровне исполнения. И уровень Духовой во многом превосходит Большой.

Волочкова добавила, что руководству Большого театра выгодно управлять серой массой, чьи имена люди даже не знают.

Ранее основательница и художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова заявила, что была разочарована уровнем профессионализма солистов в Большом театре. Она рассказала, что не смогла получить удовольствие от постановки балета «Щелкунчик» из-за плохого исполнения партий танцорами.

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Анастасия ВолочковаНиколай ЦискаридзеБольшой театр
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