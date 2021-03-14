«Клюют носом и не стоят на ногах»: Духова раскритиковала солистов Большого театра

Алла Духова оценила уровень танцоров в Большом театре / Фото: instagram.com/alladukhovaofficial

Российский хореограф, основательница и художественный руководитель балета «Тодес» Алла Духова заявила, что была разочарована уровнем профессионализма солистов в Большом театре. Недавно она посмотрела балет «Щелкунчик» на главной сцене страны и не смогла получить удовольствие от постановки из-за плохого исполнения своих партий танцорами.

— Была недавно в Большом театре, смотрела «Щелкунчика». Я ожидала большего от этого балета. У танцовщика во время исполнения сложного элемента болтается сзади нога. Они все клюют носом и не стоят на ногах. Я считаю, что в Большом театре солисты не имеют на это права, так как они выступают на одной из лучших площадок мира, — сказала Духова в интервью на Youtube-канале.

Хореограф предположила, что, может быть, в этом балете участвовал неосновной состав, но это не является оправданием такого плохого уровня подготовки солистов главного театра страны.

Руководитель «Тодеса» добавила, что уже много раз видела на сцене Большого именно таких танцоров и это ее огорчает. Она уверена, что солисты там должны работать идеально, так как для каждого артиста это высшее профессиональное достижение.

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